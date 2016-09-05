Доработка поиска и результатов поиска на сайте (ShopScript6)

Необходимо внести ряд правок в этот сайт: http://wmrtraf.ru/ 1. Нужно сделать призовой фонд, и определённый % от всех пополнений должен идти в этот фонд. Нужно чтобы % можно было устанавливать в админке. Тут http://wmrtraf.ru/konkurs?type=ads конкурс рекламодателей. На данный ...