bisonmedia

Необходимо написать плагин, функция которого выгрузка товаров из корзины в презентацию PowerPoint. Есть шаблон презентации. Более подробно все в прикрепленном ТЗ. CMS сайта: webasyst, последняя версия.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Цель: Реализоватьвозможность загрузки товаров (карточек товара) через API поставщиков(файлы XML, документацияпредоставляется); обновление остатков товаров и цен по расписанию. Платформа: Webasyst Shop Script (2 сайта, сначаладелаем на одном, после этого хотелось бы эту же систему ...Закрыт8 лет назад
На сайте http://bison-media.ru установлен плагин для «ленивой загрузки» товаров – lazy loading. При его работе, если перейти на страницу товара и вернуться обратно, то вас автоматически перекидывает наверх (т.е. в начало категории). ...Закрыт9 лет назад
Интернет магазин bison-media.ru ТЗ во вложенииЗакрыт9 лет назад
Необходима настройка бизнес процессов в CRM Битрикс24 (облако) и настройка общего отчета (отчет, будет собирать данные по менеджерам - кол-во и сумма сделок, кол-во совершенных звонков, и др.) Подробнее в ТЗ или в скайпе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- В корзине должна быть кнопка "Скачать заказ в Excel" - После оформления заказа, на странице успешного завершения заказа должна быть кнопка "Скачать заказ в Excel" - В письме с информацией о заказе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад