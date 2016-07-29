bisonmedia

Иван bisonmedia

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zavodite
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$62
10 баллов
9 лет назад
Shop Script 6. Экспорт заказа из корзины в Excel
Все ок. Детальная формулировка задачи и своевременная оплата.
Алексей профессионал. В кратчайшие сроки выполнил заказ, и все пожелания, которые появлялись по ходу работы полностью воплотил в жизнь. Постоянно на связи, держит в курсе хода работы. Качество выполненной работы - на 100%, идеально. Что хотели, то и получили. Будем и дальше работать.
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