zavodite

Алексей zavodite

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$50
10 баллов
8 лет назад
Внести доработки на сайт битрикс
Хороший специалист, рекомендую!!!
Хороший, доброжелательный заказчик. Все четко, понятно и с оплатой проблем никаких. Рекомендую.
Ответный отзыв
Morch
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$510
4 балла
8 лет назад
Расширить функционал онлайн-бронирования на сайте
PHP
C точки зрения навыков программирования претензий практически нет, работы выполнил, но: 1. договорились четко о сроках, он мне написал сообщение, что все готово в ночь на день, когда уже срок прошел. Естественно, было куча доработок и мы продолжили работу еще недели полторы-две где-то (классически компьютер сгорел или что-то там у него такое случилось). 2. Я просил показывать мне промежуточный результат, он это проигнорировал, а в итоге ЗАСТАВИЛ меня оплатить ПОЛНОСТЬЮ заказ, чтобы хотя бы увидеть то, что он сделал. В итоге после оплаты целиком роботы он мне не дал доступы к программе, так как мы договорились еще на одну мелкую доработку (согласовав, что ее будем делать через пару недель после основного, а так же с отдельным бюджетом). Типа пока это тоже не сделаем, программу не получишь. В итоге я принимал работу по скайпу не имея возможности самостоятельно что-либо вводить. 3. доработки он выполнил, хоть и не особо оперативно, кроме одной. Один сервис так и не заработал, он в итоге забил, сославшись на то, что это я неверно перенес файлы (я сам программист с опытом более 10 лет) 4. так как сроки были запущены, я проект запустить не успел, в связи с чем он стал неактуален и я просто вникуда потратил 28к руб. 5. Общение ведется исключительно в режиме "Алексей начальник, заказчик дурак". 6. Требовал от меня отзыв прежде чем дать мне файлы (тут у меня получилось каким-то неизвестным образом все же получить файлы без отзыва) На этом ресурсе я мало бываю, на самом известном двухбуквенном аналоге я около 10 лет с кучей выполненных проектов, так что человек реальный, если будут вопросы по данному исполнителю, без проблем отвечу. П.С. судя по отзывам, заказы по 5-50$ можно вполне доверять, суммы подобные моей, не рекомендую
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
7 баллов
8 лет назад
Исправить формирование мета тегов [BITRIX]
Работа выполнена.
Все нормально, но советую работать по предоплате.
Ответный отзыв
redstike
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Пару скриптов на PHP, работа с API - срочно
PHP
Отличный исполнитель, работали до победного
Приятный заказчик. Только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
sobakaper
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Онлайн-калькулятор на JS
JavaScript
Алексей выполнил работу в соответствии с заданием, помог в установке и отладке. Ответственный исполнитель и профессиональный программист. Рекомендую.
Отличный заказчик, знает чего хочет.
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