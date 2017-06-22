C точки зрения навыков программирования претензий практически нет, работы выполнил, но: 1. договорились четко о сроках, он мне написал сообщение, что все готово в ночь на день, когда уже срок прошел. Естественно, было куча доработок и мы продолжили работу еще недели полторы-две где-то (классически компьютер сгорел или что-то там у него такое случилось). 2. Я просил показывать мне промежуточный результат, он это проигнорировал, а в итоге ЗАСТАВИЛ меня оплатить ПОЛНОСТЬЮ заказ, чтобы хотя бы увидеть то, что он сделал. В итоге после оплаты целиком роботы он мне не дал доступы к программе, так как мы договорились еще на одну мелкую доработку (согласовав, что ее будем делать через пару недель после основного, а так же с отдельным бюджетом). Типа пока это тоже не сделаем, программу не получишь. В итоге я принимал работу по скайпу не имея возможности самостоятельно что-либо вводить. 3. доработки он выполнил, хоть и не особо оперативно, кроме одной. Один сервис так и не заработал, он в итоге забил, сославшись на то, что это я неверно перенес файлы (я сам программист с опытом более 10 лет) 4. так как сроки были запущены, я проект запустить не успел, в связи с чем он стал неактуален и я просто вникуда потратил 28к руб. 5. Общение ведется исключительно в режиме "Алексей начальник, заказчик дурак". 6. Требовал от меня отзыв прежде чем дать мне файлы (тут у меня получилось каким-то неизвестным образом все же получить файлы без отзыва) На этом ресурсе я мало бываю, на самом известном двухбуквенном аналоге я около 10 лет с кучей выполненных проектов, так что человек реальный, если будут вопросы по данному исполнителю, без проблем отвечу. П.С. судя по отзывам, заказы по 5-50$ можно вполне доверять, суммы подобные моей, не рекомендую