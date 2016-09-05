Верстка и интеграция в Dupal сайта-каталога

Есть макеты дизайна (11 шт. + ховеры и формы). Нужно сделать верстку и затем интегрировать в Drupal. Есть просты фильтры, формы обратной связи, блоговые разделы, сам каталог и обычные текстовые страницы. Разрешение – 1024px, адаптация под мобильные устройства не нужна. В портфолио исполнителя должны быть подобные работы и обязателен опыт работы с Drupal. Оставляйте свои предложения по цене и срокам.