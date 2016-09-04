Сайт на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт на Битрикс по готовым эскизам. Главную страницу прилагаю. 

7 лет назад
donbayer
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Бот анализ сайтов

    Нужно написать бота Заходим на сайты по списку и заполнять нужные данные по домену. 1) Контактные данные 2) Определить сайт к одному из видов, инфо, розничные продажи, оптовые продажи, производство. 3) Поиск и загрузка прайса Нужен программист в команду ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка проекта на CodeIgniter

    Доброго времени суток! Прежде чем читать задание внимательно ознакомьтесь с продуктом который следует доработать. В двух словах это система учета продаж, которую нужно адаптировать под нужды магазина оптики. Задействовать в систему мастера по изготовлению и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Osclass importer не загружает объявления где images битая ссылка

    Osclass importer не загружает объявления где images битая ссылка необходимо настроить таким образом, чтобы подгружало объявление даже если есть битая ссылка https://market.osclass.org/plugins/ad-management/ad-importer_53

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать soap запросы по обращению к БД.

    Нужно сделать организацию на php soap запросов к серверу ГИС ЖКХ используя wsld библиотеки.  Предшествует этому поднятие крипто тунеля stunnel. Тунель поднят, остается только написать soap запросы к ГИС ЖКХ.  Сервер ГИС ЖКХ находится по адресу dom.gosuslugi.ru.  Описание ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конструктор wapclick лендингов

    Нужно дописать имеющийся конструктор для создания wap click лендингов, основная задача конструктора заключается в том, что бы можно было загружать, фоны, кнопки и прочую информацию, под правила операторов, мтс, билайн, теле2, мегафон, в итоге должен ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить JS-скрипт

    $25

    Есть верстка http://goo.gl/2krMDW На первом экране есть всплывающие слова. Есть несколько проблем: 1. Иногда несколько слов (3-4) всплывают одновременно. Прям синхронно. 2. Тоже несколько слов всплывают в куче. Не синхронно, но все рядом. 3. Через какое-то время после загрузки страницы ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть WP

    Есть сайт -  (www.glass-group.ru) Wordpress "http://toogarin.ru/test/glass-group/#g=1&amp;p=главная" это прототип От вас: Верстка, натяжка и программирование где надо с сохранением URL От вас: 1) верстка цена и стоимость 2) натяжка цена и стоимость 3) Программирование цена и стоимость Обязательно оцените все отдельно Вот дизайн: http://toogarin.ru/test/glass-group-des/#g=1&amp;p=home

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лейдинг пейдж

    Сайт - proektst.ru. Внутри сайта сделать лейдинг пейдж, в разделе "Заказать". Требуется разработать и дизайн и верстку формы заказа под стиль сайта. Результат выдать в виде html кода для интеграции на сайт, с набором сопутствующих графических ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад