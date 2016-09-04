Нужно написать бота Заходим на сайты по списку и заполнять нужные данные по домену. 1) Контактные данные 2) Определить сайт к одному из видов, инфо, розничные продажи, оптовые продажи, производство. 3) Поиск и загрузка прайса Нужен программист в команду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт на Битрикс по готовым эскизам. Главную страницу прилагаю.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Прежде чем читать задание внимательно ознакомьтесь с продуктом который следует доработать. В двух словах это система учета продаж, которую нужно адаптировать под нужды магазина оптики. Задействовать в систему мастера по изготовлению и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Osclass importer не загружает объявления где images битая ссылка необходимо настроить таким образом, чтобы подгружало объявление даже если есть битая ссылка https://market.osclass.org/plugins/ad-management/ad-importer_53Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать организацию на php soap запросов к серверу ГИС ЖКХ используя wsld библиотеки. Предшествует этому поднятие крипто тунеля stunnel. Тунель поднят, остается только написать soap запросы к ГИС ЖКХ. Сервер ГИС ЖКХ находится по адресу dom.gosuslugi.ru. Описание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно дописать имеющийся конструктор для создания wap click лендингов, основная задача конструктора заключается в том, что бы можно было загружать, фоны, кнопки и прочую информацию, под правила операторов, мтс, билайн, теле2, мегафон, в итоге должен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Есть верстка http://goo.gl/2krMDW На первом экране есть всплывающие слова. Есть несколько проблем: 1. Иногда несколько слов (3-4) всплывают одновременно. Прям синхронно. 2. Тоже несколько слов всплывают в куче. Не синхронно, но все рядом. 3. Через какое-то время после загрузки страницы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
исправить ошибку аякс, не приходят форсы на почту. сайт на друпалеВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт - (www.glass-group.ru) Wordpress "http://toogarin.ru/test/glass-group/#g=1&p=главная" это прототип От вас: Верстка, натяжка и программирование где надо с сохранением URL От вас: 1) верстка цена и стоимость 2) натяжка цена и стоимость 3) Программирование цена и стоимость Обязательно оцените все отдельно Вот дизайн: http://toogarin.ru/test/glass-group-des/#g=1&p=homeВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт - proektst.ru. Внутри сайта сделать лейдинг пейдж, в разделе "Заказать". Требуется разработать и дизайн и верстку формы заказа под стиль сайта. Результат выдать в виде html кода для интеграции на сайт, с набором сопутствующих графических ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад