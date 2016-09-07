Требуется обновление сайта

Необходимо внести изменения на сайте УгличеПоле - http://ouglechepole.ru/

1. Рубрика «Продукция -> Птица и яйца» - http://prntscr.com/c2zr2u

- необходимо скрыть раздел (закомментировать)

2. Необходимо добавить в «Мясные продукты» вкладку «Деликатесы» и расположить ее между

«Свининой» и «Колбасными изделиями» - http://prntscr.com/c2zs8b Нужно поместить несколько

продуктов - https://yadi.sk/d/U8jOAuPgu2VaX

3. Необходимо встроить блок иконок на социальные сети (кнопки/иконки) на шапке сайта (справа)

- Ссылки на соцсети:

https://www.facebook.com/Углече-Поле-134657883366628/

https://www.instagram.com/ouglechepole/

4. Раздел «Новости» - http://ouglechepole.ru/blog/

Правый сайдбар (интеграция фильтра вывода новостей по годам и по свежести информации) -

http://prntscr.com/c2zwsk .

- Пагинация - http://prntscr.com/c2zxu4 . Необходимо продулировать его и сверху -

http://prntscr.com/c2zxyq

- Необходимо внедрить простой поиск по Новостям.

- Надо вывести всю линейку «Поделиться в соц.сети» - http://prntscr.com/c2zx3t

Также необходимо вывести этот блок и в начале Новости, т.е. здесь - http://prntscr.com/c2zxf1