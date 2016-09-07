Требуется обновление сайта

Нужно написать бота Заходим на сайты по списку и заполнять нужные данные по домену. 1) Контактные данные 2) Определить сайт к одному из видов, инфо, розничные продажи, оптовые продажи, производство. 3) Поиск и загрузка прайса Нужен программист в команду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести изменения на сайте УгличеПоле - http://ouglechepole.ru/
1. Рубрика «Продукция -> Птица и яйца» - http://prntscr.com/c2zr2u
- необходимо скрыть раздел (закомментировать)
2. Необходимо добавить в «Мясные продукты» вкладку «Деликатесы» и расположить ее между
«Свининой» и «Колбасными изделиями» - http://prntscr.com/c2zs8b Нужно поместить несколько
продуктов - https://yadi.sk/d/U8jOAuPgu2VaX
3. Необходимо встроить блок иконок на социальные сети (кнопки/иконки) на шапке сайта (справа)
- Ссылки на соцсети:
https://www.facebook.com/Углече-Поле-134657883366628/
https://www.instagram.com/ouglechepole/
4. Раздел «Новости» - http://ouglechepole.ru/blog/
Правый сайдбар (интеграция фильтра вывода новостей по годам и по свежести информации) -
- Пагинация - http://prntscr.com/c2zxu4 . Необходимо продулировать его и сверху -
- Необходимо внедрить простой поиск по Новостям.
- Надо вывести всю линейку «Поделиться в соц.сети» - http://prntscr.com/c2zx3t
Также необходимо вывести этот блок и в начале Новости, т.е. здесь - http://prntscr.com/c2zxf1
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