Фильтр по тегам в Webassyst [php]

Есть запущенный eCommerce сайт на PHP, требуется внести ряд правок в существующие модули.

Сайт написан с использованием фреймворка Webasyst, PHP5, база MySQL.

Нужно добавить перелинковку по категориям, которые содержат коллекции, и по

каждой из категорий добавить такую же перелинкову по связанным с ней

коллекциям. всё это на страницах с отображением списка продуктов. Вот

мокап как это должно выглядеть: http://joxi.ru/a2XOlYOcybD99m

Сейчас это выглядит вот так (в личку)

Сделать это нужно по типу меню со вложенностью категорий - подкатегорий -

подподкатегорий и т.д. Т.е. если пользовать кликеет на одну из этих

ссылок под абстракциям, если выдаются только те товары, которые имеют

категорию абстракции и имеют коллекцию, на которую он кликнул. Если он

кликнет на следующую коллекцию, фильтр будет уже по категории и двум

коллекциям, выборка меньше. (выбор цветы -> орхидеи -> белые и

цветы -> белые -> орхидеи - полностью идентичные страницы) (т.е.

каждый шаг вложенности меню - это фильтр по текущему набору коллекций

тегов, без учета их порядка)

Каждая такая выборка коллекций формируется из топ15 (по параметру frequency в базе) связанных

с ней коллекций. по сути эти фильтр по тегам (у нас это называется

коллекциями [тегов]), оформленный в виде вложенного меню