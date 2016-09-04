Фильтр по тегам в Webassyst [php]

Здравствуйте друзья! Нужна Ваша помощь. Нужно доделать портал + развернуть на хостинге. В приложении ТЗ. Оплата за каждый пункт после проверки. В заявке пишите: 1) Цену всего проекта, примерную 2) Срок всего проекта, примерный
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть запущенный eCommerce сайт на PHP, требуется внести ряд правок в существующие модули.
Сайт написан с использованием фреймворка Webasyst, PHP5, база MySQL.
Нужно добавить перелинковку по категориям, которые содержат коллекции, и по
каждой из категорий добавить такую же перелинкову по связанным с ней
коллекциям. всё это на страницах с отображением списка продуктов. Вот
мокап как это должно выглядеть: http://joxi.ru/a2XOlYOcybD99m
Сейчас это выглядит вот так (в личку)
Сделать это нужно по типу меню со вложенностью категорий - подкатегорий -
подподкатегорий и т.д. Т.е. если пользовать кликеет на одну из этих
ссылок под абстракциям, если выдаются только те товары, которые имеют
категорию абстракции и имеют коллекцию, на которую он кликнул. Если он
кликнет на следующую коллекцию, фильтр будет уже по категории и двум
коллекциям, выборка меньше. (выбор цветы -> орхидеи -> белые и
цветы -> белые -> орхидеи - полностью идентичные страницы) (т.е.
каждый шаг вложенности меню - это фильтр по текущему набору коллекций
тегов, без учета их порядка)
Каждая такая выборка коллекций формируется из топ15 (по параметру frequency в базе) связанных
с ней коллекций. по сути эти фильтр по тегам (у нас это называется
коллекциями [тегов]), оформленный в виде вложенного меню
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