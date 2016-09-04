Написать сайт с админкой

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Написать сайт с админкой, социальная сеть со всеми вытекающими... большая посещаемость, большая активность, скорость загрузки страниц и т.д. Просьба сразу описывать как вы будите делать эту задачу, что бы мы имели понимание.  сайт без дизайна только ссылками, админку минимальный рабочий дизайн

7 лет назад
niiinteh
55 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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