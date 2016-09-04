Программист C++/Qt

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Нужен помощник для разработка кроссплатформенного VPN-клиента для Win/Mac. При этом вся функциональность по подключению к VPN уже есть, поэтому нужно разработать GUI, соединить все части, чтобы работало, фиксить баги, если они будут. Регулярные коммиты в Git. Я сам программист, поэтому помощь в технических вопросах окажу. Если сработаемся, то могу выделять и другие проекты на C++/Qt, т.к. времени на все не хватает. Оплата 50% после сдачи Win-версии, 50% после сдачи Mac-версии. Порядка 80% кода одинаковое для Win/Mac.

7 лет назад
gyrik
Иван 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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