Доработка плагина на CMS LiveStreet

Требуется исправить ошибки по подключению сайта к API по продаже броней в отели, сайт на WP и WooCommerce Номера и отели созданы через посты, без вукомерса Вукомерс при бронировании использовался только Апи нужен для того, когда бронь проходит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать плагин на CMS LiveStreet.
Работа не сложная, желательно иметь опыт на данном движке.
За подробностями и условиями пишите скайп
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