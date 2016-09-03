Доработка плагина на CMS LiveStreet

Есть готовый сайт http://cnt.dreamit.ru/ - он мой. Срисовали с него дизайн с изменением для другой компании в другом сегменте. Дизайн этот есть в PSD. Мне нужно сверстать его, запрограммить и привязать к modX. Добавили блок новостей. Убрали ...