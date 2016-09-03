На сайте есть апи, после коректировки стал работать не правильно нужно разобратся с проблемой.
Бэкенд для мобильного приложения по учету домашних финансов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовое мобильное приложение под Android, которое может в оффлайне вести доходы, расходы и сопутствующие вещи. К нему нужен backend (REST API), чтобы можно было данные передавать между устройствами. Мобильное приложение будет тоже дорабатываться под backend, но это мы сделаем собственными силами, от вас требуется только серверная часть.
Больших ограничений по технологии бэкенда нет, но желательно, чтобы это был фреймворк с готовыми компонентами на большинство случаев жизни, чтобы неизобретать велосипеды, и чтобы потом можно было сделать web-интерфейс (Ruby on Rails, Laravel, Django, ...). Самое главное, чтобы у вас был опыт работы с той технологией, которую вы предложите.
По-крупному необходимая функциональность:
1) Работа с пользователями, как обычно. Логин, электронная почта, подтверждение регистрации через почту, возможность изменения пароля, обязательная отметка галочки пользовательского соглашения при регистрации. Надо, чтобы это все было сделано каким-то стандартным компонентом фреймворка. Все эти вещи должны быть пользователю предоставлены в вебе (не в мобильном приложении), т.е. это получается маленький кусочек фронтенда. Без дизайна, просто чтобы работало.
2) Работа с "бюджетами". Пользователь может создавать бюджеты через REST API, управлять ими, в т.ч. указывать права доступа для других пользователей, читать бюджеты, которые ему доступны (свои и чужие, к которым ему предоставлен доступ).
3) Работа с контентом внутри "бюджета" (счета, транзакции и т.п.). Создание, изменение, удаление. С проверкой прав доступа.
4) Работа с подписками. Для добавления новых данных в бэкенд или изменения старых у пользователя должна быть активная подписка. Если подписки нет, то будет доступ только на чтение.
5) Оплата подписки через платежную систему. Если есть опыт работы с какой-то, предлагайте.
6) Push-уведомления.
Если проект интересен, укажите в заявке:
1. На какой технологии можете сделать. С примерами проектов, которые вы на ней уже сделали.
2. Сколько будет стоить час/день работы. Сколько примерно времени нужно на эту работу. Точное время будет обсуждаться после предоставления подробного ТЗ (будет высылаться тем, кто понравится по опыту).
3. Если есть опыт подключения платежных систем, то каких.
Детали будут высылаться по запросу тем, у кого есть соответствующий опыт, и стоимость часа подходящая.
Оплата только по результатам, можно разбить на этапы, примерно, как указано выше (бюджеты, контент, подписки, платежная система, push-уведомления).
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