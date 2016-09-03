Портал – Сайта "под ключ" Wedding Day

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Свадебный сайт аналог nevesta.info/catalog со всеми функциями  

фильтрацией по регионам  

регистрация фирм и людей nevesta.info/catalog  

другой дизайн у меня готовый  

Адаптивная верстка под все устройства  

Система управлениям Админ часть  

Защита сайта  

Нужны кандидаты которые всегда на связи

7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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