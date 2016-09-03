Специалист по JS, расширение для Google Chrome

Расширение для Google Chrome, который будет взаимодействовать (api для работы сервера написано и документировано, оно достаточно простое в основном задачи авторизации)

Расширение должен работать после авторизации, имеет свой интерфейс, и определёный функционал. Дизайн уже свёрстан.

Проект разбит на 5 частей, сейчас необходима реализовать 1 часть.

Проект большой и будет являться платформой ещё нескольких проектов. Хорошие перспективы заработать и сделать интересный проект. Пишите в скайп, обсудим. Ищу только ответственных исполнителей.