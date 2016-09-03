Написание скрипта для ботов (steam api)

Есть сайт, на сайте 2 страницы - депозит и вывод, нужно чтобы бот забирал вещи и получал в замен баланс на сайте, на странице вывода забирал вещи на стоимость своего баланса на сайте.

От разработчика требуется написать скрипт для того чтобы это все корректно работало.

Пишите цену и сроки.

Подробная информация с кандидатом.