Написание скрипта для ботов (steam api)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок192 просмотра
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Есть сайт, на сайте 2 страницы - депозит и вывод, нужно чтобы бот забирал вещи и получал в замен баланс на сайте, на странице вывода забирал вещи на стоимость своего баланса на сайте.

От разработчика требуется написать скрипт для того чтобы это все корректно работало.

Пишите цену и сроки.

Подробная информация с кандидатом.

7 лет назад
Artwarrior
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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