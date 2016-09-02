Подправить настройки шаблона на вордпресс

Привет ребята. У меня такая необходимость:

В моей теме на вордпрессе реализована функция запрещающая подключать определенные плагины или ява скрипт, ну или что типо того.

Я поставил плагин организации викторины и тестов на блоге, но вставляя шорткод от него в статью он оказывается не рабочий, как будто не подключается какая то его функция. На другом моем сайте все прекрасно работает.