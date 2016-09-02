Joomla + JoomShopping. Доработка сортировки товаров в категориях

Есть магазин http://atl.vikamade.myjino.ru (Joomla v3.5.1 / компонент JoomShopping v4.11.3 для интернет магазина)

Необходимо сделать

1. Если товару задан вариант 'нет в наличии' вот здесь http://prntscr.com/cditsh , то нужно автоматически помещать его в конец категории в независимо от сортировки.

2. Исправить баг - по умолчанию товары сортируются по бестселлерам, они должны быть в начале списка категории, но почему сейчас конце.

Указывайте скайп для оперативной связи.