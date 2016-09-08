Срочные правки WP

За работу взялся достаточно резво. В процессе все было отлично. Выяснилось что у него были еще проекты - но это не критично - от этой черты многие фрилансеры в основном избавляются. Немного не уложились в срок. Работой доволен. Спасибо и удачи в начинаниях.