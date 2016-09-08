Срочные правки WP

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки175 просмотров
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Имеется верстка отображения рейтинга.

Имеются кнопки лайк\дизлайк.

1. Нужно написать $.ajax() запрос на лайк и еще Один на дизлайк

2. Написать обработчики под эти запросы

3. Запихивать данные в таблицу  с 4 колонками 

type - пост, коммент

entity - айди сущности (поста или комента)

user_id - привязываем к пользователю

value - (1|2) 

    - 1 - Лайк

    - 2 - Дизлайк

В профиле (отдельно сверстанная страница) вывести подсчет средней арифметической этих показателей.

Задача срочная.

Те у кого срок больше 8 часов - не писать.

7 лет назад
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
1 день
За работу взялся достаточно резво. В процессе все было отлично. Выяснилось что у него были еще проекты - но это не критично - от этой черты многие фрилансеры в основном избавляются. Немного не уложились в срок. Работой доволен. Спасибо и удачи в начинаниях.
Хороший заказчик, рекомендую.
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