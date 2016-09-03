Лендниг на Adobe Muze – админ часть

Добрый день.

colibry-nv.ru/ – есть вот такой сайт на Адоб Мьюзе, загвоздка в том, что глючит админ часть и не удобно менять данные таблицы.

Задача в следующем: надо сделать таблицу так, чтобы ее было максимально просто редактировать....информация меняется каждый месяц. Жду Ваших предложений, примерные сроки и стоимость. Если есть альтернативные варианты, как можно обойтись без таблицы, то тоже рассмотрю

Рассмотрю все варианты и предложения....главное, чтобы клиент получал всю необходимую информацию, которая есть в таблице.