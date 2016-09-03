Доработки CMS вордпрес срочно

Здравствуйте. Сайт на вордпрес dveri-yuga.ru

Нужно внести корректировки:

1 Описание товара в записях. Эти поля (прикрепила скриншот) сделать с возможностью нескольких выборов: применение, цвет, способ покупки. На данный момент можно выбрать что-то одно.

2 В описание двери dveri-yuga.ru/alina-vishnya под параметрами добавить цену и старую цену – то же, что и показывается при наведении на дверь в каталоге

3 В меню каталога и левое меню нужно добавить в группировку для производителей:

МЕЖКОМНАТНЫЕ:

Porta Prima

Корона

Лайн-Дор

Toreadoor

Фараон

Чебоксарская фабрика дверей

Беларусские двери

ВХОДНЫЕ:

Грань

Белуга

Сейчас слова межкомнатые и входные добавлены на сайт, чтобы было понятно. Только они не должны быть как пункт выбора. И жирным шрифтом как заголовок Производители. И соответсвенно, сделать возможность, когда добавляешь нового производителя указать к чему относит

Тоже сделать для место производства.

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Либо второй вариант сделать, чтобы на стр входных и межкомнатных дверей показывалось разное меню и соответвенно выше описаные правки не нужны. Это возможно? (это предпочтительней)

4 В сортировке по цене сделать так, что можно было указывать только одно значение – либо от либо до, и тоже показывались нужные варианты

Жду предложение сразу с ценой. Правки внести желательно до завтра