Добрый день. [url=http://colibry-nv.ru/]colibry-nv.ru/[/url] – есть вот такой сайт на Адоб Мьюзе, загвоздка в том, что глючит админ часть и не удобно менять данные таблицы. Задача в следующем: надо сделать таблицу так, чтобы ее было максимально просто редактировать....информация меняется ...