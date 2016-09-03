Облачный майнинг

На сайте есть апи, после коректировки стал работать не правильно нужно разобратся с проблемой.
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Сделать сайт облачного майнинга, аналоги: cldmine.com, genesis-mining.ru, hashflare.io, hashocean.com
Платёжные системы: Биткоин
Cамописный движок, эксклюзивный дизайн и админ-панель
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