Необходимо создать таблицу товаров на Vue с тремя режимами просмотра: список, плитки и карточки. Реализовать оптимизацию загрузки медиа-контента, включая слайдер для изображений и режим просмотра на весь экран. Также предусмотрен Quick View для товаров. Адаптивность требуется, но окончательная верстка может быть выполнена другим специалистом.
- $600Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $2000
Ищем разработчика для доработки гибридного приложения на Capacitor и Vue. Необходимо подключить пуш-уведомления и реализовать обмен сообщениями между пользователями. Обязательные требования: наличие мака для сборки приложения и реальных мобильных устройств под iOS и Android для тестирования. Оплата по часовой ставке или задачам.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1500
Требуется специалист для доработки мобильного приложения на Capacitor и Vue. Необходимо подключить пуш-уведомления и реализовать обмен сообщениями между пользователями. Обязательные условия: наличие мака для публикации в App Store и реальных мобильных устройств для тестирования. Работа оплачивается по часовой ставке или по задачам.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2000
Ищется специалист для развития приложения на Laravel и Vue на 2-4 месяца. Необходим опыт в Laravel, Vue и Docker, а также знание видео стриминга и обмена сообщениями. Работа включает новые задачи и поддержку существующего кода. Оплата почасовая, укажите свою ставку и опыт с технологиями.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1400
Требуется разработать мобильное приложение на Flutter, основываясь на существующем приложении. Новый дизайн и несколько новых форм для заполнения пользователем. Все детали будут предоставлены исполнителям. Оплата возможна как за проект, так и по ставке.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Ранее было сделано PWA-приложение на Vue, почти всё более-менее работало за исключением некоторых мелочей типа отработки кнопки возврата, возвращения в список не в то место, где были и т.п. Сейчас надо его превратить в ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать нативное iOS-приложение, в котором будет примерно следующее: 1. Карта с различными объектами (полигоны и точечные) с интерактивной легендой, на которую можно нажимать и фильтровать объекты или менять их ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть приложение с картой и всякими объектами на ней. С возможностями фотографирования. Умеет синхронизироваться с сервером. Нужны будут несколько доработок примерно такого характера: 1. Получить от сервера дополнительные виды объектов, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $2500
Приложение для хранения информации о своих семейных ценностях (бабушкины шкатулки и т.п.) с возможностью делиться и по желанию публиковать в открытом доступе. В первой версии нужно будет сделать: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовое мобильное приложение под Android, которое может в оффлайне вести доходы, расходы и сопутствующие вещи. К нему нужен backend (REST API), чтобы можно было данные передавать между устройствами. Мобильное приложение будет тоже дорабатываться под ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад