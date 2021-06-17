Сделать гибридное приложение на Vue под iOS и Android

Ранее было сделано PWA-приложение на Vue, почти всё более-менее работало за исключением некоторых мелочей типа отработки кнопки возврата, возвращения в список не в то место, где были и т.п. Сейчас надо его превратить в гибридное на одной из технологий Cordova, Capacitor, Phonegap и т.п., чтобы можно было публиковать в Google Play и App Store. Принципиально новая функциональность пока не нужна, но нужно то, что сейчас есть, пересмотреть и довести до совершенства.

В связи с этим ищем эксперта в гибридных приложениях, который уже набил шишки на всех мелочах этой технологии, опубликовал не одно приложение и в Google Play, и в App Store, понимает все возможности и ограничения, пробовал в гибридных приложениях делать частичную работу в оффлайне, насколько это возможно и т.п. Будет очень здорово, если помимо замечаний по приложению, которые есть у нас, специалист, глядя на текущую версию, еще сам скажет, что в ней плохо, что выглядит не нативно, что можно улучшить.

Оплата по часам по факту выполненных работ, ставка обсуждается. После этого этапа еще будут доработки по функциональности.