Разработка android приложения под астрологическую тематику

$70
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Закрыт4 заявки450 просмотров

ТЗ по проекту:

Создать приложение под астрологическую тематику - гороскоп.

Гороскоп на день, завтра, неделю, месяц, год. Отображение всех знаков зодиака.

Подробная страница по каждему направлению.

Дополнительно подключить такие SDK:

- facebook sdk

- onesignal push

- firebase

- appsflyer

Приложение должно уметь обрабатывать аттрибуцию от пользователя.

Дополнительно в проект добавить наличие WebView, задача опциональная.

AndroidFirebase
4 года назад
meeks4
Роман 
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