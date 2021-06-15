Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик. Требования: Опыт работы с Android SDK от 2 лет Опыт комерческой разработки от 1.5 года Опыт работы с ...
Отревьюить архитектуру приложения и провести оптимизацию на Flutter
У нас кросс-платформенное приложение Emeetation на Flutter. Ищем опытного разработчика на этой технологии (от 1 года на Flutter), который сможет
1. Отревьюить архитектуру существующего приложения.
2. Предложить и провести оптимизацию.
Более подробно при личном контакте.
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