Отревьюить архитектуру приложения и провести оптимизацию на Flutter

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У нас кросс-платформенное приложение Emeetation на Flutter. Ищем опытного разработчика на этой технологии (от 1 года на Flutter), который сможет

1. Отревьюить архитектуру существующего приложения.

2. Предложить и провести оптимизацию.

Более подробно при личном контакте.

Flutter
4 года назад
Julia_trood
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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