Разработка Xposed/Magisk модуля для воспроизведения NMEA из файла

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок536 просмотров

Необходимо воспроизвести короткий отрывок потока NMEA-1083 из текстового файла, так чтобы приложения с продвинутой геодетекцией видели не только координаты GPS, но и сигналы спутников, и сам NMEA-поток из указанного файла. После воспроизведения геопозиция должна вернуться к реальной. Приветствуется виджет встроенного средства записи и воспроизведения NMEA.

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