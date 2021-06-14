Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик. Требования: Опыт работы с Android SDK от 2 лет Опыт комерческой разработки от 1.5 года Опыт работы с ...
Разработка Xposed/Magisk модуля для воспроизведения NMEA из файла
Необходимо воспроизвести короткий отрывок потока NMEA-1083 из текстового файла, так чтобы приложения с продвинутой геодетекцией видели не только координаты GPS, но и сигналы спутников, и сам NMEA-поток из указанного файла. После воспроизведения геопозиция должна вернуться к реальной. Приветствуется виджет встроенного средства записи и воспроизведения NMEA.
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