Разработка Xposed/Magisk модуля для воспроизведения NMEA из файла

Необходимо воспроизвести короткий отрывок потока NMEA-1083 из текстового файла, так чтобы приложения с продвинутой геодетекцией видели не только координаты GPS, но и сигналы спутников, и сам NMEA-поток из указанного файла. После воспроизведения геопозиция должна вернуться к реальной. Приветствуется виджет встроенного средства записи и воспроизведения NMEA.