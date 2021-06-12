Всем привет! Ув. специалисти , мне нужно сделать и зупустить моб. приложение

Стек

React Native.

Python Django.

PostgreSQL.

Firebase, ML kit, Authorization with AppleID, WeChat, Google.

Прошу отвечать на проект только тем у кого есть опыт работы по моб. приложениям , новички или студии не нужны , нужен прямой исполнитель с кем я смогу работать и вести проект на прямую

Также если вы именно делаете фронт на React Nativ также можете отвечать , так как по любому нам нужны 2-3 специалиста , как по части фронта так и по части бека на пайтоне

Антиспам – 111 , без антимпама не буду даже читать ваш ответ , спасибо за понимае

Все остальные детали на прямую в ЛС или тут!

Спасибо и хорошего вечера!