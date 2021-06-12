У меня есть сайт сделать из него приложение на iOS и опубликовать что бы работало в app store аккаунт у нас уже есть бюджет 100-200$
Нужен React Native Developer
Нужен React Native Developer для разработки приложения (под android и IOS) для доставки продуктов. Бэкэнд и дизайн делаем мы. С вас задокументированный код, подключение к готовому API.
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