Нужен React Native Developer

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки475 просмотров

Нужен React Native Developer для разработки приложения (под android и IOS) для доставки продуктов. Бэкэнд и дизайн делаем мы. С вас задокументированный код, подключение к готовому API.

AndroidiOSReact Native
4 года назад
guest_16235041166028
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