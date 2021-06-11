Разработка мобильного приложения под андройд

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Приложение нужно для демонстрации виденье будущего проекта, его задача - быть демо для инвесторов. 

Поэтому нет необходимости в работе с внешними источниками данных, нужны только заглушки с заранее заготовленными данными на 8-10 экранов.

Стек технологий не принципиален - используйте то, что вам удобно.

В случае успеха можно будет продолжить сотрудничество уже для разработки приложения с полноценным функционалом.

4 года назад
Stepahka1994
Александр 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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