Закончить приложение на JAVA + Firebase + Google maps

$70
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Закрыт2 заявки3894 просмотра

ТЗ в приложении

Основной функционал приложений готов, надо из связать и сделать apk файл

Как можно скорее. Срок до 14.06

Исходники отправлю

FirebaseJava
4 года назад
Inezis
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