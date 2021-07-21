Разработать мобильное приложение под Андроид.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен12 заявок648 просмотров

Приложение нужно для демонстрации виденье будущего проекта, его задача - быть демо для инвесторов. 

Поэтому нет необходимости в работе с внешними источниками данных, нужны только заглушки с заранее заготовленными данными на 8-10 экранов.

Стек технологий не принципиален - используйте то, что вам удобно.

В случае успеха можно будет продолжить сотрудничество уже для разработки приложения с полноценным функционалом.

Android
4 года назад
Yahor_Chouchvaga
Егор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JolyCoder
Илья 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$200
7 дней
Escrow
Очень хорошая работа, вообще без нареканий ни по каким направлениям + очень коммуникабельный специалист.
Четко поставленная задача, оплата в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую!

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