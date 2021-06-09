Разработка мобильного приложения Android

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Закрыт9 заявок368 просмотров

Добрый день уважаемые разработчики , нуждаюсь в разработке приложения с последующим выставлением приложения в гугл плей , от меня будет среднее тз без точностей ,к работе не придираюсь ,рассмотрю отклонения от тз с вашими рекомендациями ..  Так же рассматриваю разработчика на перспективу и дальнейшее кураторство проектом.

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