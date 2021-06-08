Приложение версии Android

Требуется обернуть проект из Unity под работу с арбитражем трафика, на Android.

Предоставляется экспортированный в формат Android Studio нативный проект, который должны видеть модераторы Google Play, а также модераторы всех рекламных сетей.

Требования к итоговому приложению:

1. Приложение поддерживает версии Android от 4.4.

2. WebView и клоака Keitaro, с передачей диплинка и меток для отображения правильного оффера. Возможностью указать из админки несколько связок.

3. На стадии загрузки, пока работает проверка клоаки, должен быть экран загрузки с анимацией.

4. Интеграция приложения с Facebook SDK, Google Analytics, Metrika Yandex.

5. Интеграция приложения с Firebase. Для пуш уведомлений.

6. При повороте экрана, браузер внутри приложения не перезагружается.

7. Готовая работа должна быть сдана в виде APK-файла и (!) исходного кода (!).

8. Производимые доработки никак не должны сказываться на функционале предоставляемого изначально проекта.

Все необходимые доступы и подробное ТЗ предоставляются.

Откликайтесь те, кто уже делал приложения для арбитража трафика тематик даттинг, гемблинг.

Стоимость обсуждается!#android#unity#firebase#android studio