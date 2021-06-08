Приложение версии Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки1055 просмотров

Требуется обернуть проект из Unity под работу с арбитражем трафика, на Android.

Предоставляется экспортированный в формат Android Studio нативный проект, который должны видеть модераторы Google Play, а также модераторы всех рекламных сетей.

Требования к итоговому приложению:

1. Приложение поддерживает версии Android от 4.4.

2. WebView и клоака Keitaro, с передачей диплинка и меток для отображения правильного оффера. Возможностью указать из админки несколько связок.

3. На стадии загрузки, пока работает проверка клоаки, должен быть экран загрузки с анимацией.

4. Интеграция приложения с Facebook SDK, Google Analytics, Metrika Yandex.

5. Интеграция приложения с Firebase. Для пуш уведомлений.

6. При повороте экрана, браузер внутри приложения не перезагружается.

7. Готовая работа должна быть сдана в виде APK-файла и (!) исходного кода (!).

8. Производимые доработки никак не должны сказываться на функционале предоставляемого изначально проекта.

Все необходимые доступы и подробное ТЗ предоставляются.

Откликайтесь те, кто уже делал приложения для арбитража трафика тематик даттинг, гемблинг.

Стоимость обсуждается!#android#unity#firebase#android studio

AndroidFirebaseUnity
4 года назад
C555PA
Леонид 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
28 минут назад
89 отзывов(-4)
4 года назад
ТОП-10
Мобильные приложения
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад