Есть приложение которое общается с сервером и периодически получает данные для отображения пользователю (подобно сообщениям с месенджеров). Сейчас это работает только при включенном приложении до того момента пока система андроида не завершит принудительно процесс. ...
Приложение версии Android
Требуется обернуть проект из Unity под работу с арбитражем трафика, на Android.
Предоставляется экспортированный в формат Android Studio нативный проект, который должны видеть модераторы Google Play, а также модераторы всех рекламных сетей.
Требования к итоговому приложению:
1. Приложение поддерживает версии Android от 4.4.
2. WebView и клоака Keitaro, с передачей диплинка и меток для отображения правильного оффера. Возможностью указать из админки несколько связок.
3. На стадии загрузки, пока работает проверка клоаки, должен быть экран загрузки с анимацией.
4. Интеграция приложения с Facebook SDK, Google Analytics, Metrika Yandex.
5. Интеграция приложения с Firebase. Для пуш уведомлений.
6. При повороте экрана, браузер внутри приложения не перезагружается.
7. Готовая работа должна быть сдана в виде APK-файла и (!) исходного кода (!).
8. Производимые доработки никак не должны сказываться на функционале предоставляемого изначально проекта.
Все необходимые доступы и подробное ТЗ предоставляются.
Откликайтесь те, кто уже делал приложения для арбитража трафика тематик даттинг, гемблинг.
Стоимость обсуждается!#android#unity#firebase#android studio
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