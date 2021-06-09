Есть приложение которое общается с сервером и периодически получает данные для отображения пользователю (подобно сообщениям с месенджеров).

Сейчас это работает только при включенном приложении до того момента пока система андроида не завершит принудительно процесс. Необходимо

реализовать службу которая сможет работать в фоне при убитом процессе приложения и сможет держать связь с сервером для получения нужных

данных. Цель такой службы - оповещение пользователя о событиях полученных с сервера. В шторке не должно быть нотификаций сообщающих

пользователю о том что служба работает. В мессенджерах есть похожий инструмент для уведомления о новых сообщениях. Реализация нужна на языке

Kotlin.