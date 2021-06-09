Оповещение пользователя о событиях полученных с сервера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка362 просмотра

Есть приложение которое общается с сервером и периодически получает данные для отображения пользователю (подобно сообщениям с месенджеров).

Сейчас это работает только при включенном приложении до того момента пока система андроида не завершит принудительно процесс. Необходимо

реализовать службу которая сможет работать в фоне при убитом процессе приложения и сможет держать связь с сервером для получения нужных

данных. Цель такой службы - оповещение пользователя о событиях полученных с сервера. В шторке не должно быть нотификаций сообщающих

пользователю о том что служба работает. В мессенджерах есть похожий инструмент для уведомления о новых сообщениях. Реализация нужна на языке

Kotlin.

AndroidKotlin
4 года назад
guest_15982847550114
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

llistochek
Василий 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
Рекомендую, Василий справился с заданием отлично, быстро и качественно.
Хороший заказчик, задача была поставлена хорошо, оплату получил мгновенно после проверки работы

Заявки фрилансеров

llistochek
Василий 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад