Поправить push в приложении для Google Play и внедрить в Google Play

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Нужен человек, который свободно пишет приложения для App Store и Google PlayНа данный момент нужно поправить push в приложении для Google Play и внедрить в оба приложения FaceBook SDKМоб приложение представляет собой WebView - открывает главную страницу сайта (мобильную версию). Нужны push через AppMetrica.Для AppStore писалось на Swift (push через AppMetrica реализовано и работает).Для GooglePlay писалось на Kotlin (push через AppMetrica+Firebase реализовано, но AppMetrica не видит новые скачанные приложения).В оба приложения нужно подключить Facebook SDK.

FirebaseKotlinSwift
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guest_16167666226752
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Роман
 
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