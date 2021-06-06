Приложение на Android - бесплатный Wi-Fi

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Закрыт5 заявок516 просмотров

Ищу исполнителя для приложения на Андроид бесплатного использования Wi-Fi, которое содержит базу бесплатных связок название сети - пароль.

Если пользователь видит данную сеть - пароль вводится автоматически.

Если пользователь вводит в ручную пароль и его нет в базе - связка попадает в базу, которой могут пользоваться все пользователи приложения.

Дизайна нет, интересует разработка с нуля.

Android
4 года назад
winkel2011
Валера 
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