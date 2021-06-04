Приложение по доставке

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок461 просмотр

Нужно сделать мобильное приложение по доставке еды по типу UberEat, предполагаемый стек Flutter. Вся серверная часть, API и дизайн будут предоставлены. С вас только фронт. Оставляете заявки, укажите опыт

работы на Flutter, плюсом будут ссылки на реализованные работы. Выбранным скину ТЗ

Работаю только напрямую с программистом. Агентства и тому подобное не

рассматриваются

Flutter
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