В наличии сайт который работает как простое приложение калькулятор (на codeigniter) На нём уже сделана адаптивная вёрстка но очень примитивная. Хотелось бы оптимизировать сайт под PWA так чтоб была возможность загрузить в App store и ...
Приложение по доставке
Нужно сделать мобильное приложение по доставке еды по типу UberEat, предполагаемый стек Flutter. Вся серверная часть, API и дизайн будут предоставлены. С вас только фронт. Оставляете заявки, укажите опыт
работы на Flutter, плюсом будут ссылки на реализованные работы. Выбранным скину ТЗ
Работаю только напрямую с программистом. Агентства и тому подобное не
рассматриваются
Заявки фрилансеров
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