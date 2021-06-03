В андроид приложении (Java) показывается баннер Appodeal внизу экрана поверх контента. Нужно отделить баннер от контента как на прикрепленной схеме и реализовать условие: если реклама не загружена зона для рекламы не отображается (т.е. контент полностью ...
Исправить проблему с Webview-плагином
Есть Webview-плагин для Unity (.jar).
При использовании данного плагина при подгрузке файлов/медиа на сайт вебвью по какой-то причине перезагружается, а загруженные файлы не сохраняются. Необходимо решить проблему
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