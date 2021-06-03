Исправить проблему с Webview-плагином

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Есть Webview-плагин для Unity (.jar).

При использовании данного плагина при подгрузке файлов/медиа на сайт вебвью по какой-то причине перезагружается, а загруженные файлы не сохраняются. Необходимо решить проблему

Unity
4 года назад
piro_std
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