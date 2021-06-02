Приложение под iOS

Необходимо реализовать приложение-помощник для игры Майнкрафт. Этапы выполнения и задачи расписаны в прикрепленных документах. Желательно чтобы у исполнителя уже был опыт реализации подобных проектов, т.к. есть специфическая задача (импорт контента в мобильную версию Майнкрафта).

Примерный дизайн и шаблоны JSON файлов вышлю на этапе согласования деталей.

Также по завершении работы будет необходима помощь с публикацией в App Store.