Добрый день коллеги! Есть гибридное приложение сделанное на Apache Cordova, нужно собрать под iOS и запустить в TestFlight Жду от вас примерные сроки и цену
Приложение под iOS
Необходимо реализовать приложение-помощник для игры Майнкрафт. Этапы выполнения и задачи расписаны в прикрепленных документах. Желательно чтобы у исполнителя уже был опыт реализации подобных проектов, т.к. есть специфическая задача (импорт контента в мобильную версию Майнкрафта).
Примерный дизайн и шаблоны JSON файлов вышлю на этапе согласования деталей.
Также по завершении работы будет необходима помощь с публикацией в App Store.
Заявки фрилансеров
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