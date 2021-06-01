Разработка несложного текстового чат-бота для Службы поддержки

Задача: создания несложного текстового чат-бота Службы поддержки с несколькими сценариями.

Интегрировать сервис текстового чат-бота в WordPress.

Порядок выполнения задачи: Удаленный исполнитель ставит на наш сервер, далее тестируем вместе по цепочкам (их немного)

В цепочках два уровня:

1) выбор вида обращения:

- методическая поддержка

- техническая

- регистрация пользователя

- актуализация информации

2) в зависимости от вида обращения - далее идет выбор тематики

- тематики различные

3) дальше у пользователя принимают текстовое сообщение и отправляют заявку в OTRS

4) пользователь может начать сразу с тематики и если она определена верно, то сразу перейти к вводу сообщения.