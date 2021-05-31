Реализовать WebAR на платформе ZapAR

ТЗ:

Приложение должно быть реализовано на zapAR (без использования готовых движков на ar.js)

Механика: Изначально сканируем QR, открывается браузер, в нем открывается камера, наводим камеру на этикетку и появляется дополнительная реальность.

Вариант №1.

При наведении камеры смартфона на этикетку, бутылка покрывается инеем. Затем на экране смартфона появляется подсказка, что нужно потереть бутылку. Начинаем тереть бутылку, иней таит и появляется предсказание на бутылке. Предсказания всегда в рандом порядке.

Вариант №2.

При наведении камеры смартфона на этикетку, с этикеты падают трехмерные кубики льда (5-6 шт). нужно выбрать кубик льда и нажать на него. После нажатия на кубик льда, он начинает таять. Затем появляется текст с предсказанием.

Пример: Нажал на кубики льда и предсказание появилось.

Важно:

- Предсказание всегда в рандом порядке.

- Нужно 20 шуточных, но не пошлых предсказаний (текст с нас).

- Приложение разрабатывается для мужской аудитории 20+.