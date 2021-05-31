Создание облачного медиа плеера для Smart TV (crossplatform)

Важно: Нужен человек, который работал со Smart TV и знает как тестировать, создавать, внедрять и имеет полное понимание в этой нише. Все кто не имел дело именно с smart tv приложениями, не откликайтесь пожалуйста.

Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо

Нужен человек, который шарит в этой сфере и работал iptv(ott) для создания своего приложения под телевизоры, android и т.п. на все платформы. (нужно сделать быстрый mvp для старта)

Основная суть:

1. IPTV приложение , которое работает на каждом устройстве как webview. (под все доступные телеки и старые и новые например с 2014 года начиная)

2. Не используется контент внутри, всё работает через плейлисты m3u, epg и прочие файлы(ссылки).

3. Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.

4. Также триал доступ на 7 дней и платный функционал (можно добавить 3 девайса)

5. Полностью облачное решение(всё через сервер прогоняется и грузится). На стороне юзера только картинка и видео из его собственного плейлиста

Кроссплатформенная поддержка устройств например: Lg, Samsung, Toshiba, Sony, Panasonic, STA старые и новые дюны, android, PC Mac и Маг приставки. В общем всевозможное количество и чтобы работало вообще везде.

Скорее всего писать на javascript + php (webview кроссплатформенное приложение)

Примеры приложений и то что нужно реализовать:

clouddy.online (найти можно как в play market так и в сторах для любого телека, кроме samsung)

Также есть в качестве примера ss-iptv.com, ottplayer и прочие похожие.

Мне не нужно делать решение для провайдеров. Нужно только для пользователей!

Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок. Сделать нужно в ближайшее время и желательно качественно )

Небольшое ТЗ.

https://docs.google.com/document/d/1tyTLERx40ZRwX8Qf9FQL4EFfWPNSp6r78wUi31GaeMU/edit