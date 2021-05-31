Дизайн в фигме готов. Нужен в некотором роде аналог приложения Рейд21 1. Регистрация по телефону, приходит код и активация 2.Разные типы цен(они у нас есть в 1с, под каждого клиента ...
Создание облачного медиа плеера для Smart TV (crossplatform)
Важно: Нужен человек, который работал со Smart TV и знает как тестировать, создавать, внедрять и имеет полное понимание в этой нише. Все кто не имел дело именно с smart tv приложениями, не откликайтесь пожалуйста.
Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо
Нужен человек, который шарит в этой сфере и работал iptv(ott) для создания своего приложения под телевизоры, android и т.п. на все платформы. (нужно сделать быстрый mvp для старта)
Основная суть:
1. IPTV приложение , которое работает на каждом устройстве как webview. (под все доступные телеки и старые и новые например с 2014 года начиная)
2. Не используется контент внутри, всё работает через плейлисты m3u, epg и прочие файлы(ссылки).
3. Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.
4. Также триал доступ на 7 дней и платный функционал (можно добавить 3 девайса)
5. Полностью облачное решение(всё через сервер прогоняется и грузится). На стороне юзера только картинка и видео из его собственного плейлиста
Кроссплатформенная поддержка устройств например: Lg, Samsung, Toshiba, Sony, Panasonic, STA старые и новые дюны, android, PC Mac и Маг приставки. В общем всевозможное количество и чтобы работало вообще везде.
Скорее всего писать на javascript + php (webview кроссплатформенное приложение)
Примеры приложений и то что нужно реализовать:
clouddy.online (найти можно как в play market так и в сторах для любого телека, кроме samsung)
Также есть в качестве примера ss-iptv.com, ottplayer и прочие похожие.
Мне не нужно делать решение для провайдеров. Нужно только для пользователей!
Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок. Сделать нужно в ближайшее время и желательно качественно )
Небольшое ТЗ.
https://docs.google.com/document/d/1tyTLERx40ZRwX8Qf9FQL4EFfWPNSp6r78wUi31GaeMU/edit
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Нужна верстка и программная часть для разработки аналога следующего приложения: Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fotrum Apple Store: https://apps.apple.com/ru/app/fotrum/id1564952971 Экранов будет 15 - 20 шт. Дизайн под каждую из операционных систем (Android и ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
Веб-приложение. При входе в приложение, человек пишет: наименование организации, полное наименование организации, юридический адрес, УНП. Дальше появляется несколько кнопок ( вид продукции, дата получения продукции, оценка продукции, количество брака, количество рекламаций). Вся информация, вписанная отправителем, ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
С помощью компонентов ToolStrip, ListView и библиотеки LiveChart необходимо создать приложение Windows Forms для вывода двух различных графиков функций – ветки параболы, гиперболы и прямой.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер. Заказ срочный. Не хочу длительных переписок. Просто звоните.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Сделать приложение на основе открытого кода telegram В приложении нужно добавить только 1 дополнение: Установив приложение, пользователь должен быть подписан на определенные каналы. Пример таких приложений: ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем разработчика в помощь основному разработчику для доработки приложения для мобильных телефонов (на IOS) - передача данных с бекэнда по категориям. Язык программирования - Swift, среда разработки – Xcode, работа ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Добрый день нам нужна разработка мобильного приложения под андроид/IOS на Flutter , у нас есть разработаный дизайн и готово апи для проекта , всю информацию скину в ЛК , по бюджету и срокам обсудимМобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
Программа на Unity с использованием Vuforia для андроид Суть приложения - чтобы после того как инженер подобрал проектор для помещения, знает точные размеры изображения, он смог бы прикрепить на стену метку и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Привет. Нужно сделать симулятор открытия кейсов brawl stars. Симулятор должен быть точ в точ как как-будто в настоящей игре открываются кейсы. чтобы не отличить от настоящей игры. Нужно чтобы бесконечно можно было открывать кейсы. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад