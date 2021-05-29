Только Украина!! Только фрилансеры!!Есть текущий проект, который разработан на Kotlin, Java. Нужно продолжить разработку данного проекта в плане подключения бекенда и реализации новых задач. Дизайн делается по мере поступления задач, бекенд - в разработке. Просьба ...
Симулятор открытия кейсов Brawl Stars
Привет. Нужно сделать симулятор открытия кейсов brawl stars. Симулятор должен быть точ в точ как как-будто в настоящей игре открываются кейсы. чтобы не отличить от настоящей игры.
Нужно чтобы бесконечно можно было открывать кейсы.
В самой игре нужно покупать внутриигровую валюты и открывать кейсы или же надо играть, чтобы получить и открывать кейсы. На игру время тратить не хочу, покупать за настоящие деньги кейсы тоже не хочу. поэтому нужен симулятор, где можно просто открывать кейсы бесконечное количество раз
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