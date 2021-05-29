Привет. Нужно сделать симулятор открытия кейсов brawl stars. Симулятор должен быть точ в точ как как-будто в настоящей игре открываются кейсы. чтобы не отличить от настоящей игры.

Нужно чтобы бесконечно можно было открывать кейсы.

В самой игре нужно покупать внутриигровую валюты и открывать кейсы или же надо играть, чтобы получить и открывать кейсы. На игру время тратить не хочу, покупать за настоящие деньги кейсы тоже не хочу. поэтому нужен симулятор, где можно просто открывать кейсы бесконечное количество раз