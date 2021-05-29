Симулятор открытия кейсов Brawl Stars

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Привет. Нужно сделать симулятор открытия кейсов brawl stars. Симулятор должен быть точ в точ как как-будто в настоящей игре открываются кейсы. чтобы не отличить от настоящей игры. 

Нужно чтобы бесконечно можно было открывать кейсы.

В самой игре нужно покупать внутриигровую валюты и открывать кейсы или же надо играть, чтобы получить и открывать кейсы. На игру время тратить не хочу, покупать за настоящие деньги кейсы тоже не хочу. поэтому нужен симулятор, где можно просто открывать кейсы бесконечное количество раз

4 года назад
adam_sm
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