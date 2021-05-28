Доработка проекта мобильного приложения нативное Android + IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка398 просмотров

Доработка проекта мобильного приложения нативное Android + IOS 

AndroidiOS
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад