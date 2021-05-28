Только Украина!! Только фрилансеры!!Есть текущий проект, который разработан на Kotlin, Java. Нужно продолжить разработку данного проекта в плане подключения бекенда и реализации новых задач. Дизайн делается по мере поступления задач, бекенд - в разработке. Просьба ...
Доработка проекта мобильного приложения нативное Android + IOS
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