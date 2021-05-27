Делаем стандартное приложение фоторедактор: 1. Главный экран: Экран с которого будет начинаться приложение. В себе будет содержать следующие кнопки: 1. Редактировать фото (Сценарий #1) 2. Создать коллаж (Сценарий ...
Разработка мобильного приложения на Android (Kotlin, Java)
Только Украина!! Только фрилансеры!!Есть текущий проект, который разработан на Kotlin, Java. Нужно продолжить разработку данного проекта в плане подключения бекенда и реализации новых задач. Дизайн делается по мере поступления задач, бекенд - в разработке. Просьба присылать свои резюме и рейт в личные сообщения.
Приемлимый рейт - до 10$/час
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Создание мобильного приложение IOS, Android Дизайн макет имеется. необходимо написать алгоритм работы и натянуть шаблон, приложение не очень сложноеМобильные приложения12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать iOS приложение определитель номера. Нужно чтобы при входящем звонке отображалось имя звонящего без занесения этого имени в телефонную книгу, в iOS для этого есть инструмент Call Directory Extension. База номеров пополняется с сервера.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2000
Работа c ui без Storiboard на AutoLayout (можно использовать Stevia) Навигация на основе паттерна Coordinator Архитектура MVVM Критические модули должны быть покрыты unit test Не использовать UI тесты. Код на ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть практически готовая qml верстка, так же есть +- рабочий бэк, нужно доделать и довести приложение до идеального состояния ссылка на мокап: https://www.figma.com/file/HK1GvnqlosTDbmA513bRCU/QueRemind?node-id=0%3A1 ссылка на проект: https://github.com/MaksimPotrus/QueRemindМобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $345
Здравствуйте! У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter. Задачи: 1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются) ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $80
Разработка ПО под Android для создания, проведения тестов учеников и их оценивания. Тесты с выбором ответа и с полем для ответа, с картинками и без. Тесты и ответы с оценками должны храниться в БД. ПО ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Не присылайте шаблоны с текстом о вашем опыте. Указывайте сразу цену, сроки и язык на котором будет написано. 1. Телеграм бот с кнопками ReplyKeyboard ( а именно Поиск, Проверка, Помощь, Донат) --При ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад