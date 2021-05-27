Разработка мобильного приложения на Android (Kotlin, Java)

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Закрыт3 заявки3628 просмотров

Только Украина!! Только фрилансеры!!Есть текущий проект, который разработан на Kotlin, Java. Нужно продолжить разработку данного проекта в плане подключения бекенда и реализации новых задач. Дизайн делается по мере поступления задач, бекенд - в разработке. Просьба присылать свои резюме и рейт в личные сообщения.

Приемлимый рейт - до 10$/час

AndroidJavaKotlin
4 года назад
den4uk1983
Виктор 
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18 минут назад

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