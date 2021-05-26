Нужно разработать iOS приложение определитель номера. Нужно чтобы при входящем звонке отображалось имя звонящего без занесения этого имени в телефонную книгу, в iOS для этого есть инструмент Call Directory Extension. База номеров пополняется с сервера.
Android фоторедактор
Делаем стандартное приложение фоторедактор:
1. Главный экран:
Экран с которого будет начинаться приложение. В себе будет содержать следующие кнопки:
1. Редактировать фото (Сценарий #1)
2. Создать коллаж (Сценарий #2)
3. Убрать рекламу (купить подписку)
2. Экран выбора фотографий:
На этом экране перед юзером открываются миниатюры изображений, которые хранятся на его устройстве. Данный экран должен содержать в себе следующие возможности:
1. Подтвердить выбор фото
2. Вернуться на главный экран
3. Выбрать фото путём
3. Экран редактирования фотографии:
На этом экране перед юзером открывается возможность редактирования выбранного изображения. Функционал редактирования изображения находится внизу и доступен полностью если скроллить меню инструментов в правую и левую стороны. В общем на экране доступны следующие функции:
1. Вернуться к выбору фото
2.Редактировать фото:
2.1. Выбрать рамку для фото
2.2. Эффекты для фото
2.3. Добавить текст на фото
2.4. Добавить стикеры на фото
2.5. Изменить яркость фото
2.6. Изменить контрастность фото
2.7. Изменить резкость фото
2.8. Изменить ситурацию фото
2.9. Обрезать фото
2.10. Повернуть фото
2.11. Добавить граффити на фото
3. Сохранить изменения
4. Экран сохранения редактированного фото:
На этом экране юзер получает сохраненную фотогарафию и получает возможность ей поделиться. Отельные способы поделиться есть для ключевых мессенджеров и соц.сетей (Instagram/ WhatsApp/ Facebook/ Messenger/ Twitter а также "другое", где будут скрыты возможности поделиться в менее популярных мессенджерах/ приложених)
5. Экран редактирования коллажа. На этот экран юзер переходит, если решает пойти по Сценарию #2 и выбирает несколько фотографий. Визуально, всё максимально близко к экрану редактирования фотографии В общем на экране доступны следующие функции:
1. Вернуться к выбору фото
2.Редактировать коллаж
2.1. Выбрать рамку для коллажа
2.2. Выбрать макет для коллажа
2.3. Добавить текст на коллаж
2.4. Добавить стикеры на фото
2.5. Добавить граффити на коллаж
3. Сохранить изменения"
6. Экран оплаты
Во вложении UI. Хочется обсудить оценку в часах и ставку.
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