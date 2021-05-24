Опубликовать в AppStore приложение, написанное в Xamarin

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Есть приложение написанное на Xamarin, в Google Play давно опубликовано и работает, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple ID

4 года назад
nikolayn75
49 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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