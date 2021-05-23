Собрать готовое мобильное приложение RN

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Закрыт1 заявка507 просмотров

Добрый день у нас есть готовое мобильное приложение написание на React Native , на нужно сделать его сборку для выгрузки в маркетплейс, акаунты разработчиков готовы , текст и картинки тоже , бюджет можем обсудить 

React Native
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
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Был
2 года назад
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4 года назад