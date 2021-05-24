Нужно на телефон установить запись разговоров

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Добрый день!

Нужно на телефон Huawei P30 установить запись разговоров телефонных, так же WhatsApp и Telegram.

Можно ли сделать это самостоятельно?

Или это надо только перепрошивать телефон, так как на некоторые модели телефона не записывают разговоры даже с помощью программ.

Заранее спасибо!

4 года назад
guest_16217607742594
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Александр
 
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