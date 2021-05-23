Разработать Android приложение Моё авто

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Закрыт6 заявок568 просмотров

Простинькое андроид приложение на джава с возможносью ведения учёта заправок и других затрат по типу ремонт или штрафы,сроки за 2 дня должно быть 50% програмы а так сроки до 27-28 числа очень срочно

AndroidJava
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